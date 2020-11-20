Son dakika! Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi - Son Dakika

Son dakika! Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi

20.11.2020 12:12
Son dakika! Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, tutuksuz yargılama için bir üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, tutuksuz yargılama için bir üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuksuz yargılanması için başvuru hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMADI

Avukat Enes Akbulut yaptığı açıklamada, "Duygu Delen'in vefatı ile sonuçlanan üzücü olayda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilk duruşma Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür. Müvekkilimin ilk defa hakim karşısına çıktığı duruşmaya maalesef müşteki ailenin avukatları katılmamıştır" dedi.

KAPLAN, ÖNCEKİ İFADELERİNİ DOĞRULADI

Akbulut, "Müvekkilim, daha önce verdiği ifadeleri doğrular nitelikte savunmasını yaparken, mahkeme başkanının tüm sorularına önceki ifadeleri ile uyumlu olacak şekilde anlamlı ve tutarlı yanıtlar vermiştir. İfadesinde, Duygu ile evlenmeyi planladıklarını, ölümü ile kedisinin de acı çektiğini, sevdiği insanın katili gibi düşünülmekten dolayı üzgün olduğunu dile getirmiştir" şeklinde konuştu.

"DÜŞME ANINDA BİLİNCİ AÇIKTI"

Avukat Akbulut, Duygu Delen'in düşme anında bilincinin açık olduğunu belirterek, "Duruşmada, Duygu Delen'in düşme olayının kamuoyuna yansıyan mesnetsiz iddiaların aksine dava dosyasında yer alan, Adli Tıp Kurumu ve Bağımsız Raporlar eldeki mevcut delillerle olayın cinayet olduğunun tespitinin mümkün olmadığı tarafımızca ortaya konulmuştur. Mahkeme heyeti huzurunda yaptığımız savunmada, olay yeri tespit tutanağı, kriminal raporlar ve Adli Tıp Kurumunun raporlarının müvekkilimin baştan beri verdiği ifadelere uygun olarak geldiğini, iddianameye dayanak yapılan Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporunun ise gelen kriminal raporlar ile birlikte dayanaksız kaldığı ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Hakan Kar, raporunda Duygu Delen'in baygın vaziyette düştüğünün kabulü gerekeceği bunun da kendisine yapılan şiddetten dolayı olduğu ve muhtemelen gerek çamaşır iplerinde gerekse odanın muhtelif yerlerinde Duygu Delen'e ait kan izlerinin çıkacağını belirtmiş olmasına rağmen, odanın hiçbir yerinde ve ip üzerinde Duygu Delen'e ait kan izinin bulunmadığı kriminal raporla tespit edilmiştir. Müteveffanın otopsi raporunda bayıltacak şekilde darp edildiğine dair de bir delil olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"VÜCUDUNDAKİ İZLER DARP İZİ DEĞİL"

Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, "Müteveffanın düşme görüntüleri alanında uzman bilim insanları tarafından analiz edildiğinde düşme esnasında bilincinin açık olduğu, vücudunda görülen izlerin dövme izi olmadığı ve düşme sonucunda oluşmuş izler olduğu adli tıp uzmanlarınca ortaya konulmaktadır" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILANMA ŞARTLARI MEVCUT"

Akbulut, "Mahkeme, olay yerinde yeniden keşif kararı vererek konunun, olay yeri inceleme uzmanı, adli tıp uzmanı ve fizikçi tarafından aydınlatılmasına ve müvekkilimin tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Yukarıda sayılan sebeplere ilave olarak, yasal düzenlemeler gereği yargılama sürecinin sanık lehine değişme yolundaki kuvvetlilik, ev hapsinin olanaklılığı, kaçma şüphesinin olmaması ve delillerin zaten toplanmış olması nedeniyle müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli başvurular bir üst mahkeme nezdinde tarafımızca yapılacaktır" diye konuştu.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Son dakika! Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi

Zahit Şeyhanoğulları, Mehmet Kaplan, Gaziantep, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi - Son Dakika


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