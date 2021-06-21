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Duygu Delen'in annesi: "Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin" - Son Dakika

Duygu Delen'in annesi: "Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin"

21.06.2021 15:54

Duygu Delen'in annesi: "Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin" Duygu Delen'in ailesi, sanığın 'ev hapsi' ile tahliyesi kararına tepki gösterdi Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan davada sanığın ev hapsiyle tahliyesi kararına tepki gösteren...

Duygu Delen'in annesi: "Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin"

Duygu Delen'in ailesi, sanığın 'ev hapsi' ile tahliyesi kararına tepki gösterdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan davada sanığın ev hapsiyle tahliyesi kararına tepki gösteren anne Şenel Delen, "Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin" dedi.

Gaziantep'te sevgilisinin evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine tepki gösteren Delen ailesi basın açıklaması düzenledi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde düzenlenen basın açıklamasına baba Bülent Delen, anne Şenel Delen, avukat Ömer Faruk Akan, Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Serpil Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Meriç Güzel'in yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Açıklamada konuşan anne Şenel Delen, tahliye kararının sanığa ödül olduğunu belirterek, "Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin" dedi.

"Tahliye kararı hukuka uygun değil"

Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın son duruşmasında sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararı ile tahliye edildiğini hatırlattı. Bu kararın dosya içeriğiyle ve resmi bilirkişi raporlarıyla örtüşmediğini aktaran Akan, "Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken mahkemenin verdiği bu karar hukuka uygun değildir. Kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Biz birden fazla suçlamayla karşı karşıya olan bu sanığa dair verilen tahliye kararının geri alınmasını talep ediyoruz. Bu şahısla ilgili birden fazla ağır suçlama var. Tek bir suç yok. Dosyada 3 tane resmi bilirkişi raporu var. Bu bilirkişi raporlarının tamamı maktulün düşmeden evvel darp edildiğini belirtiyor. Sadece sanığın vekilleri tarafından hazırlatılan ve uzman görüşü niteliğinde olan yanlı raporda bunun söz konusu olmadığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu karar Duygu'nun ailesine travma yaşattı"

Maktul Delen'in vücudunda bulunan ekimozların düşmeye bağlı olmadığının çok açık olduğunu ifade eden Akan, "Verilen bu kararın Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince geri alınmasını istiyoruz. Gaziantep 10. Ağır Ceza kararı geri almazsa bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu karardan geri dönmesini istiyoruz. Bu karar Duygu'nun ailesine yaşatılan yeni bir travmadır. Biz yargı pratiği neyi gerektiriyorsa onu istiyoruz. Dosyadaki tüm deliller sanığın eyleminin cinayet olduğunu, diğer suçların da vuku bulduğunu gösterdiği için bugün buradayız. Kadın cinayetine meyil edecek olan insanların bu karardan cesaret almaması için sanığın tekrardan tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Adalet yerin bulsun ki başka Duygular ölmesin"

Duygu'nun annesi Şenel Delen ise çocuğu için adalet istediğini vurguladı. "Daha önceden cinayet işleyip nasıl serbest kalabiliyor?" diyen anne Delen, "Benim çocuğumu kara topraklara verip bu çocuğu serbest bıraktılar. Ona ödül verdiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İnanın çok kötüyüm. Bizi bir kere daha öldürdüler. Kaç kere öldürecekler? Biran önce tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir" dedi.

"İkinci bir şok yaşadık"

Baba Bülent Delen ise tahliye kararının ardından ikinci bir şok yaşadıklarını belirterek, "Sanığın serbest kalması bizim için çok kötü oldu. Ben adalete güveniyorum. Gerekenin yapılmasını rica ediyorum. Bu böyle olmayacak. Biz böyle bir kararı beklemiyorduk. Bu kararı bilerek sanığı duruşmaya getirtmişler. Geldiği duruşmada da tahliye oldu" şeklinde konuştu.

"Tekrardan tutuklanmalı"

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Serpil Yılmaz ise kararın hukuka uygun olmadığını söyledi. Bu karardan dönülmesini beklediklerini belirten Yılmaz, "Tekrardan tutuklama kararının verilmesini bekliyoruz. Çünkü ortada bir kaçma şüphesi var. Ara karara rağmen mahkemenin kararını tahliyeden yana kullanmasını kabul edemeyiz. Umarım tekrardan tutuklanır. Bu tür kararların kadın cinayetlerini işleyecek kişileri cesaretlendirmemesi gerekir" diye konuştu.

Öte yandan Mehmet Kaplan'ın 'ev hapsi' ile tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın neticesinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin
Duygu Delen'in annesi: Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin

Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Gaziantep, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duygu Delen'in annesi: 'Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin' - Son Dakika


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