Duygu Delen'in düştüğü binada oturan 3 kişi, tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) 4'üncü katın balkonundan düşerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği apartmanda yaşayan 3 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de, Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp öldü. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 7 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden tutuklandı.