Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi - Son Dakika

Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep'te 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hatayıtı kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Gaziantep'te 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hatayıtı kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Gaziantep'te 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde oturan Duygu Delen, 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ölmüştü. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Duygu Delen'in evinde bulunan ve tutuklanan arkadaşı Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianame de tamamlandı. Gaziantep 10: Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Mehmet K.'nın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası istendi. - GAZİANTEP

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