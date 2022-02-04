Üye Girişi
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi - Son Dakika

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi

04.02.2022 10:59
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet K. katılmadı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Baba Bülent ile anne Şenel Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ailenin avukatı Mehmet Balcı, raporların birbirleriyle çeliştiğini ifade ederek, "Farklı görüşte raporlar dosyada yer almaktadır. Bu nedenle titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre, atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettik." dedi.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan da sanığın tutukluluğun devamını istedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise "Sanığın ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği ifadelerde söylediklerinin aksini gösteren hiçbir rapor yoktur. Sanığın kaçma şüphesi yoktur. Dosyaya bu saatten sonra girecek delil kalmamıştır. Gelebilecek en geniş kapsamlı rapordu ve sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Tutuklanmanın devamı mağduriyet yaratacaktır, tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanığın diğer 3 avukatı da gelen raporlarda aleyhe bir delil bulunmadıklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, bina sakini 3 tanığın dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, bina sakini 3 tanığın gelecek celse dinlenmesi için zorla getirilmesine ve duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500

Duygu Delen, Gaziantep, Hakaret, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement