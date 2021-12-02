Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Mehmet K. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı.

Duruşmaya, Duygu Delen'in babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Genel Kurulundan beklenen raporun gelmediğini hatırlatarak Delen ailesine söz hakkı verdi.

Baba Bülent Delen, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, dava dosyasında yer alan uzman görüşleri ve raporlar arasındaki çelişkilerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini, Duygu Delen'in olay anında bilincinin açık mı kapalı mı olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca psikolojik otopsinin yapılması gerektiğini ifade eden Balcı, öldürme fiilini sanığın işlediğine yönelik herhangi bir tereddüt yaşamadıklarını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Ömer Faruk Akan, sanığın 69 saniyede aşağı indiği söylense de sanığın yukarıda 31 saniye telefon görüşmesi olduğunu ve sevdiğini iddia ettiği Duygu Delen'in yanına koştuğu yönünde beyanların doğru olmadığını belirterek, söz konusu güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Duruşma savcısı, Adli Tıp Genel Kurulundan istenen raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet K, sözünün kesilmemesini isteyerek, adil yargılama talebinde bulundu

Acelece bilirkişi raporunun yazdırıldığını ve algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren sanık, insan haklarının çiğnendiğini iddia etti.

"Sevdiğim kızı kanlar içinde ben ambulansa bindirdim. Olayın farkına varmadan tutuklandım, olayın gerçekliğini 3-4 gün sonra ayırt edebildim." diyen Mehmet K, "Hakikati ortaya çıkarmak istiyorsanız, siz hakikati arıyorsanız eğer adam gibi baştan sonra inceleyeceksiniz dosyayı." dedi.

Sanık, telefon kaydına ilişkin ise "Ben zaten ifademde söyledim 'annemi aradım' diye söyledim zaten. Duygu'nun ailesinden sonra en çok acıyı ben çektim. Ben kafayı yedikten sonra buradan çıkarsanız ne çıkarmasanız ne. Lütfen çıkarın beni buradan." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Enes Bulut, şu anda sanığın tutukluluğunu gerektiren bir durum olmadığını savunarak sanığın tahliyesini istedi.???????

Sanığın diğer avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.