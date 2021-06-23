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Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4) - Son Dakika

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4)

23.06.2021 15:43
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4), System.String[]

MEHMET KAPLAN: SUÇSUZUMDuygu Delen'in öldüğü dava kapsamında ev hapsi kararına yapılan itirazla yeniden tutuklanan Mehmet Kaplan, avukatı Enes Akbulut aracılığıyla açıklama yaptı.

MEHMET KAPLAN: SUÇSUZUM

Duygu Delen'in öldüğü dava kapsamında ev hapsi kararına yapılan itirazla yeniden tutuklanan Mehmet Kaplan, avukatı Enes Akbulut aracılığıyla açıklama yaptı. Dava dosyası incelendiğinde gerçeklerin kendisinin suçsuz olduğunu gösterdiğini öne süren Kaplan, "Gerçek eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ben suçsuzum. Suçsuz olduğum gerçeği asla değişmeyecektir" dedi.

Duygu Delen ile ayrıldıklarını ve olay öncesi kendisine buluşmak için gelen mesaja olumlu cevap verdiğini öne süren Kaplan, "Birlikte bizim eve geldik. Evde oturduk birlikte sohbet edip zaman geçirdik. O esnada eski bir kız arkadaşım benim telefonuma mesaj gönderdi. Mesajı görünce Duygu, açıp bakmaya çalıştı, ben de telefonu ona verdim. Ben de aynı şekilde onun telefonuna bakmak istedim. İlk başta şifreyi vermek istemedi. Ondan sonra da telefonun şifresini verdi. Ben de içerisinde hoşuma gitmeyen şeyler gördüğüm için sinirlenip cama yumruk attım. Olay böyle başladı" dedi.Cama yumruk attığı için elinden kan aktığını anlatan Kaplan, Duygu'nun elinin kanamasından dolayı kendisini hastaneye götürmek istediğini belirterek, "O sıra telefona bakıyordum. Benim üzerime gelince refleksle tokat attım. Sonra banyoya elimi yıkamak için girdim, çıktığımda ortalıkta kimse yoktu. Olay oda, banyo ve balkonda meydana geldi. Hepsi iç içe bir odanın içerisinde bulunuyor. Sesi duyduktan sonra arkamı döndüğümde balkon kapısı açıktı. Normalde o balkonu hiç açmayız. Banyoda bir şey düşmüştür, diye düşünerek banyoya baktım. Sonra balkondan bakınca Duygu'yu gördüm. 3-5 saniye duraksadım sonra aşağı indim" dedi.Duygu'nun yere düştükten sonra gözlerinin açık olduğunu ve nefes aldığını söyleyen Kaplan, gelen ambulansa binmek istemesine izin verilmediğini anlatarak, "Polisler geldi. Beni elim için hastaneye pansuman yaptırmaya götürdüler. Ondan sonraki süreçten hiçbir şekilde haberim olmadı. Ben Duygu'nun vefat ettiğini de bilmiyordum. Ertesi gün savcının karşısına çıktığımda öğrenebildim" diye konuştu.'DUYGU İÇİN ADALETİ BEN DE  İSTİYORUM'Bütün gerçeklerin dava dosyasında yer aldığını dile getiren Kaplan, "Ben sevdiğim kızın mezarına gidemeden 10 ay cezaevinde yattım. Bunun 4,5 ayını tek başıma kaldım. Derdimi bir kendime anlattım. Çoğu kişi gerçeği bilmiyor. Herkes gerçeği bilmeden yorum yapıyor. Olayın aslı ile anlatılanlar çok farklı. Olaylarla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen herkes lütfen dosyamı tam olarak inceleyip öyle karar versin. Bütün hukukçuları dosyamı bütün detaylarıyla incelemeye davet ediyorum. Dosyamı incelemeden beni yargılamak yanlış olur. Biz Duygu'yla evlenecektik. İntiharı Duygu'ya yakıştıramıyorum. Ben her zaman adalete güvendim, adaletinin gerçekleri ortaya çıkaracağına inandım. Duygu için adaleti ben de istiyorum. Her duruşmada da bunu söyledim. Tek gerçek doğruluktur. Gerçek eninde sonunda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4)
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4)

Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (4) - Son Dakika


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