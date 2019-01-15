Duygu Ekonomisi Yaratan Pazarlama

"Duygu Ekonomisine en iyi örnek olarak dünyanın en önemli spor markasının son kampanyasında yaptığı ortaklığı gösterebiliriz. Markanın, 2016 yılında ABD'de siyahlara yönelik olarak artan polis şiddetini protesto etmek için takımının oynadığı maç öncesinde okunan ulusal marş sırasında dizinin üstüne çökerek bir protesto gerçekleştiren futbolcuyu 2018'de reklam yüzü yapması tartışmalara sebep olsa dahi, marka, 25 yaş ve altı olarak tanımladığımız Z kuşağının sosyal adalet duygusunu tetikleyerek marka bağlılığını öne çıkardı ve hem marka sadakatini artırdı, hem de kampanyadan yaklaşık 43 milyon dolar kazandı."

Sosyal adalet duygusu ve değişim vizyonunun marka sadakatini artıran önemli dinamikler olduğunu vurgulayan Nagihan Ünüvar, markaların müşterilerini anlamalarının tüm zamanlarda önemli olduğunu, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte artık teknik pazarlamacıların analiz etme, karşılaştırma ve öngörebilme yeteneğine de sahip olabildiğini belirtiyor.

Teknoloji 15 Senedir Tepkileri Analiz Ediyor

"Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte irili ufaklı birçok sosyal ağda kullanıcıların tepkileri analiz ediliyor. Kullanıcılar sosyal platformlarda kendilerini ifade ederken şirketlere de değerli bilgiler veriyorlar" diyen Nagihan Ünüvar, analiz yeteneği gelişmiş teknik pazarlamacıların tepkileri ölçümleyerek markanın hedef kitleyle iletişiminde stratejisini de belirleyebildiğini belirtiyor. Arama motorlarının da analitik ölçümleme metoduyla tüketicinin markayla iletişiminde yaşam boyu değerini ölçümleyebildiğini belirten Ünüvar "Dijital teknoloji, hedefe odaklı, kişisel pazarlama yapmayı mümkün hale getirdi" diyor.

Yapay zekanın (AI) kullanımıyla birlikte bazı teknoloji şirketlerinin duyguları anlamanın da ötesine geçtiğini belirten Ünüvar, AI ile insan duygularının analiz edilebildiği özel ses analiz programlarının geliştirildiğini, yakın gelecekte özellikle hizmet sektöründe göreceğimiz robotların insanların duygularını anlama yeteneğine de sahip olacaklarını söylüyor.

Yeni Nesil Teknik Pazarlamacı: TechMarketer

Teknolojiyi okuma yeteneğine sahip teknik pazarlamacıların yeni pazarlama anlayışında önemli bir misyona sahip olduğunu da söyleyen Ünüvar "Şirketlerin teknolojiyi anlayan, kullanmasını bilen, ölçümleme yeteneğine sahip pazarlamacılara sahip olması gerekiyor. Teknik pazarlamacıların yetiştirilmesinde gerek üniversitelerde, gerekse sürekli eğitim merkezlerinde dijital dünyaya hakim eğitmenlere ihtiyaç var. En önemlisi de pazarlamacıların kendi kendini yetiştirmeye gayret etmesi, meraklı olması ve sürekli araştırma yaparak güncel olmasıdır" diyerek sözlerini bitiriyor.