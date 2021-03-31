Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yapıp, duygu istismarında bulunduğu iddia edilen dilenciye müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, farklı bir ilden gelerek evinden poşetle getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranıp, yanında bulunan çocuğu ile dilenen kadını bölgeden uzaklaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, çöp konteynerlerinden çocuğu ile yiyecek topladığı görüntüsü vererek duygu istismarında bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kayacık, çöpten yiyecek toplama görüntülerinin gerçekle ilgilisi olmadığını, bunu yapan kişilerin asıl amacının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğunu ifade etti.

Bu gibi durumlardaki insanlara para verilmemesi uyarısında bulunan Kayacık, ihtiyaç sahiplerine valilik, belediye, kaymakamlık ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerekli yardımların yapıldığını kaydetti.