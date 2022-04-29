Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor

29.04.2022 16:30
Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların iyi niyetini suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların iyi niyetini suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenciliğin önüne geçmek, vatandaşların huzurunu korumak için çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde kontrollerini sürdüren ekipler tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Çevre ilçelerden geldiği tespit eden şahıslar Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülerek haklarında cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizin farklı noktalarında yapılan denetimler neticesinde dilencilik yaparak vatandaşlarımızın vicdani ve dini duygularını kötü niyetli bir şekilde kullanan şahıslar tespit edilerek gerekli cezai işlemler ekiplerimizce uygulandı. Vatandaşlarımızdan da söz konusu bu kişilere karşı dikkatli olmaları ve para vermemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor
Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor
Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor

YORUMLAR
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Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor - Son Dakika


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