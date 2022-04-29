Duygu istismarlarına göz açtırılmıyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların iyi niyetini suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenciliğin önüne geçmek, vatandaşların huzurunu korumak için çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde kontrollerini sürdüren ekipler tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Çevre ilçelerden geldiği tespit eden şahıslar Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülerek haklarında cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizin farklı noktalarında yapılan denetimler neticesinde dilencilik yaparak vatandaşlarımızın vicdani ve dini duygularını kötü niyetli bir şekilde kullanan şahıslar tespit edilerek gerekli cezai işlemler ekiplerimizce uygulandı. Vatandaşlarımızdan da söz konusu bu kişilere karşı dikkatli olmaları ve para vermemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA