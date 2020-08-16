Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın - Son Dakika

Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın

GAZİANTEP'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) babası Bülent Delen, telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi.

Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın, System.String[]

GAZİANTEP'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) babası Bülent Delen, telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Gül ve Başkan Şahin, baba Bülent Delen ile Duygu'nun ağabeyi Harun Delen ve dedesi Mehmet Yüceler tarafından karşılandı.

BAĞIMSIZ YARGI KARAR VERECEKAileye taziyelerini ileten Vali Gül, "Duygu sizin kızınız, bizim kardeşimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Yaşanan olay sonrası gerek emniyetimiz gerekse savcılığımız gerekli çalışmayı yaptı. Şüpheli önce gözaltına alındı daha sonra tutuklandı. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun nasıl olduğunu düştü mü, düşürüldü mü, itildi mi? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. Adliyede bu sürecin sabırla devam etmesini beklemeliyiz. Herkes şundan emin olsun, hiç kimsenin ahı, hiç kimsenin kanı yerde kalmaz. Sizin evladınız her ne kadar sizin evladınız ise bu milletin de evladı" diye konuştu.BAKAN GÜL İLE TELEFONDA KONUŞTUAdalet Bakanı Abdülhamit Gül ise taziye sırasında Vali Davut Gül'ü arayarak baba Bülent Delen'e taziyelerini iletti. Baba Delen, Bakan Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın. Baromuz ayaklandı onlardan da Allah razı olsun" dedi. Bakan Gül'ün ise gerekli adli tetkikatın devam ettiğini ve yargının en doğru kararı vereceğini söylediği öğrenildi.'DUYGU İÇİN ADALET'Daha sonra Başkan Fatma Şahin açıklamada bulunarak, "Buradakiler bizim yakınlarımız, onların acısı bizim acımız. Bugün acılarına paylaşmaya geldik. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaşıldıkça azalır. Bugün annemizle de ailemizle de görüştüğümüzde şunu net şekilde söyledik; biz mazlumun ve mağdurun yanında tarafız. Biz fail kim olursa olsun, zalimin ve zulmün karşında tarafız. Tüm mücadelemiz herkes için adalet ile geçti. Bugünkü mücadelemizde Duygu için adalet için buradayız. Tarafız mücadelemiz devam edecek, takip edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.'ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ HAYALLERİ VARDI'

Baba Bülent Delen ise adalete güvendiklerini belirtti. Kızının hayallerinin olduğunu söyleyen Delen, "Bakanım gerekenin yapılacağını söyledi. Ben bakanıma güveniyorum. Çocuğum okuyacak adam olacaktı. Şu anda adam falan kalmadı. Çocuğum üniversiteye gidecekti hayalleri vardı. Hayalleri söndü. Toprağa gömdük geldik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


Abdülhamit Gül, Mehmet Kaplan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın - Son Dakika
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