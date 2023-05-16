Duygu'nun katiline müebbet hapsin yanında 1 milyon liralık emsal tazminat cezası!

Muratpaşa ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül 2020'de fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi ve bir daha haber alınamadı.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

7 Eylül 2020'de polisi arayan Veli Ünder, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedi ve telefonu kapattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül 2020 günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, gömülü kadın cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi.

SEVGİLİSİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Annesi ve kardeşi, Çelikten'i cesedinin üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı. Ünder, 29 Eylül'de Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanda saklandığı kulübede yakalandı. Gözaltına alınan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Veli Ünder, tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.

1 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Şüpheliler hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2021 yılında görülen karar duruşmasında, Veli Ünder'e 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan da 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı. Karardan sonra Duygu Çelikten'in ailesi, sanık Ünder hakkında 'manevi tazminat' davası açtı. Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Sanık Ünder'in, Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'e 800 bin lira, kardeşi Anıl Çelikten'e ise 200 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

"BU KARAR, TÜRKİYE'DE BİR REKORDUR"

Çelikten ailesinin avukatı Semih Gökpınar, "Karar kesinleştikten sonra Çelikten'in ailesi, sanığın sadece hapis cezası almasını değil; maddi olarak da cezalandırılmasını istiyordu. Bu nedenle manevi tazminat davası açıldı. Manevi tazminat cezası davası da sonuçlandı. Mahkemenin kararına göre; toplamda anne ve kardeşe 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Bu karar, Türkiye'de bir rekordur. Amacımız; herhangi bir maddi gelir sağlamak değil, katilin maddi olarak da cezalandırılması. Bu davayı açarken amacımız; kadın cinayetlerine dikkati çekmek, katillerin sadece hapis değil, maddi tazminatla da cezalandırılmasıydı" diye konuştu.

Türkiye'de maddi tazminat konusunda emsal bir karar alındığını söyleyen Gökpınar, "Türkiye'de bu konuda bu rakamlar ilk defa ortaya çıktı. Emsal teşkil edecek bir karardır. Bu kararın kadın cinayetlerine etkisi olur. Mahkemenin kararlarıyla birlikte kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyoruz" dedi.