Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap - Son Dakika

Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap

23.05.2021 15:55
Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap, System.String[]

O fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından paylaştığı karelerle oynadığı iddia edilen Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

O fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından paylaştığı karelerle oynadığı iddia edilen Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Yaptığı açıklamalar ve reklam çalışmalarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl tatilde çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

Özaslan'ın bu görüntülerde kilolu hali dikkat çekerken, selülitlerinin de olduğu görülmüştü. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar kadar zayıf olmadığını ve fotoğraflarında oynama yaptığını iddia edildi.

"AYNI VÜCUT, FARKLI AÇI, FARKLI POZ"

Ünlü YouTuber, hakkındaki iddialara sosyal medyada hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Şu anda basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la birlikte tatilde olan Özaslan, fotoğraflarıyla ilgili "Aynı vücut, farklı açı, farklı poz" yorumunda bulundu.

Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ GÖRÜNMEMENİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Özaslan yaptığı paylaşımda, "Aynı vücut. Farklı açı. Farklı poz. Farklı ışık. Geçen gün beden algısıyla ilgili bir yazı okudum ve şu cümle beni çok etkiledi: Şu anda bedeninizin nasıl görünürse görünsün bir pandemiyi atlattığının farkında mısınız? Durup düşündüm. Çatlaklarımın, selülitlerimin varsa ya da yoksa herhangi bir şeyimin iyi-kötü hiçbir anlamı yoktu. Bedenim beni her şeyden önce sağlıkla hayatta tutuyordu. Bu yüzden ne pandemide -veya başka sebeplerle- kilo almanızın, vermenizin, belki tam şu anda istediğiniz gibi görünmemenizin, hiçbir önemi yok. Ben bunu geç anlamış olsam da anladığım için mutlu ve hafiflemiş hissediyorum" dedi.

Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap

"KAÇ KİLO OLDUĞUMU DEĞİL KAÇ BEDEN GİYDİĞİMİ BİLİYORUM"

Vücuttaki çatlağın ve selülitin kusur olduğuna inanmadığını belirten fenomen isim, "Bu videoyu paylaşmaktaki amacım birbirimizi beğenmek ya da beğenmemekten başka bir şey konuşamadığımız bu kısır döngünün kırılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak, belki içinizden yalnızca birine ilham olmak. Eskiden yaptığım hataların neresinden dönersem hem bana hem beni takip eden birçok kadına kar. Önceleri mükemmel görünmeye çabalarken şimdilerde mükemmel algılanmak en son isteyeceğim şey. Öyle rahatlattı ki beni fotoğraflarımla oynamamak, hikayelerde filtre kullanmamak. Çatlağın, selülitin, pürüzsüz ya da ince görünmemenin kusur olduğuna artık inanmıyorum. Bazı sabahlar dümdüz bir karınla uyanırken bazı sabahlar da şiş bir karınla uyanıyorum. ve bu çok normal çünkü insan bedeni böyle tasarlanmış. Kaç kilo olduğumu değil sadece kaç beden giydiğimi biliyorum. Vücut kompozisyonlarımız hepimizde neredeyse parmak izimiz kadar farklı olduğundan zaten sayılar bir ölçüt değil" diye yazdı.

Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap

Can Maxim Mutaf, Sosyal Medya, Basketbolcu, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap - Son Dakika Magazin


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