Duygu Özaslan, "kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, havuz kenarında görüntülenmişti. Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olmuştu.

Özaslan'ın photoshop'suz kareleri gündem olunca ünlü isim hemen açıklama yapmıştı. Özaslan, tepkilerden sonra 'Bulimia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Özaslan şimdi de pembe bikinili pozunu paylaştı. Duygu Özaslan'ın bu pozuna da "Bu fotoğrafın orijinal halini merak ediyorum" tarzında yorumlar yağdı.

BU KAREYLE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINA OTURMUŞTU

Kilo aldıktan sonra selülitleri çıkan Özaslan'ın görüntüsü günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Photoshop yaptığı için eleştirilen Özaslan, "Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.