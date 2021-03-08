Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu - Son Dakika

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu

08.03.2021 00:13
Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu, System.String[]

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile yaklaşık 3 yıldır gizli saklı aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un ilişkisi sona erdi. Ayrılığı, Ulusoy'un aksine ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istemeyen Duygu Sarışın'ın istediği ve evi terk ettiği iddia edildi. Ulusoy'un sevgilisiyle görüntülenmekten kaçındığı biliniyor.

Takvim'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Duygu Sarışın- Çağatay Ulusoy çifti yollarını ayırdı. İddiaya göre ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamaktan sıkılan Sarışın'ın evi terk ettiği belirtildi.

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu

KAPALI KAPILAR ARDINDA AŞK YAŞAMAKTAN BIKTI

Kariyer planlaması yüzünden sevgilisi Duygu Sarışın ile kameralardan uzakta aşk yaşayan ve birlikte görülmek istemeyen Çağatay Ulusoy'un bu tavrı sevgilisini bıktırdı. Pandemi nedeniyle aynı evde yaşayan ve yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren çift, Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine yollarını ayırdı.

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu

Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu - Son Dakika Magazin


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