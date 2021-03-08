Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu

Takvim'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Duygu Sarışın- Çağatay Ulusoy çifti yollarını ayırdı. İddiaya göre ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamaktan sıkılan Sarışın'ın evi terk ettiği belirtildi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA AŞK YAŞAMAKTAN BIKTI

Kariyer planlaması yüzünden sevgilisi Duygu Sarışın ile kameralardan uzakta aşk yaşayan ve birlikte görülmek istemeyen Çağatay Ulusoy'un bu tavrı sevgilisini bıktırdı. Pandemi nedeniyle aynı evde yaşayan ve yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren çift, Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine yollarını ayırdı.