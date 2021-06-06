Duygu Sarışın renkli pozlarını paylaştı

Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un evinin bahçesinde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Önce saksının başında poz veren oyuncu, daha sonra eline baltayı aldı.
Birbirinden renkli kareler yayınlayan Sarışın, bir ara dans etti.
Oynadığı dizilerden adından söz ettiren oyuncu, şapkasıyla pozlar da verdi.
Bir ara yorulan Sarışın, daha sonra taşa uzandı.
Geçtiğimiz sezon sevgilisi Ulusoy'la tekne tatili yapmıştı.
Sarışın'ın fotoğraflarına beğeni yağmuru geldi.
Oyuncunun birçok takipçisi, "Çok güzelsin" mesajını gönderdi.
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