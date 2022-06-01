Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar - Son Dakika
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Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar

01.06.2022 12:22
Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar

Birçok vatandaşa duygu sömürüsünde bulunarak mağduriyet yaşatan dilenciler, Aydın'da yine taktik değiştirdi.

Birçok vatandaşa duygu sömürüsünde bulunarak mağduriyet yaşatan dilenciler, Aydın'da yine taktik değiştirdi. Bir çoğu özel servislerle iş sahası olarak gördükleri hastane bahçelerine ve şehrin trafik yoğunluğu fazla olan bölgelere bırakılan ve öğle öğünleri de özel olarak ayaklarına gelen dilenciler şimdi de insanların milli duygularını istismar etmeye başladılar.

Periyodik aralıklarla taktik değiştiren dilencilerden biri mesken tuttuğu Yenidörtyol Kavşağı'nda boynuna astığı "Askerden engellidir, bir çocuk babası yardıma muhtaç" yazısı ile kırmızı ışıkta duran araçlardan yardım dilenmeye başladı. Dilencilerin bölgeye özel servisle geldiğini ve yemeklerinin bile ayaklarına özel olarak servis edildiğini belirten çevre sakinleri, bir çok kişinin bu kişilere acıyarak yardım ettiğini oysa dilenenlerin pek çoğunun ihtiyaçtan değil bunu meslek haline getirdiği için insanlardan para istediklerini ileri sürdüler. - AYDIN

Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar
Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar

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Kaynak: İHA

Hastane, Milli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar - Son Dakika


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