Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas - Son Dakika

Duygu Soylu'nun "Kara Elmas" albümünde yer alan "İncilerin Dökülür" şarkısı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!

# Spotify'dan dinlemek için: http://open.spotify.com/album/1KcUz3HYXQDs5uw9cK6hIW

#AppleMusic'ten dinlemek için: https://music.apple.com/us/album/kara-elmas/1593849036'ls=1

Duygu Soylu - İncilerin Dökülür Şarkı Sözü:

Ziyan ayrı geçen zaman ziyan

Ne olur bana biraz inan

Aşıklar makamında cümlesiz koyma beni Söyleyecek çok sözüm var

Duy kırılmaz hayallerimi Hiç sordun mu ki halimi

Ne yer ne içer kiminle

Nerede ne alemlerde

Kimseyle var mı derdi

Yok incilerin dökülür ben de özledim dersen

Gel incinmiş şu kalbime anlat kendini desen

Al al şu aşkını benden Sığmıyor cümlelerime

Ya da dur içinde yoksam boşver

Dokunma hecelerime

Dilim tutulsun yine adın

Karıştı kelimelerime

Gün doğarken yoksun madem

Dokunma gecelerime

Karışma hecelerime

Söz: Kenan Doğulu & Fikri Karayel Müzik & Düzenleme: Kenan Doğulu

Perdesiz & Klasik Gitar: Cenk Erdoğan

Tuşlu Çalgılar: Muzaffer Nezihi Egelioğlu

Davul ve Ziller: Nedim Ruacan

Elektrik Gitar: Gökay Semercioğlu

Bas Gitar: Buğra Kılıçak

Perküsyon: Abbas Karacan

Trompet: Tolga Bilgin

Trombon: Burak Dursun

Mix: Erkan Adlin Mastering: Dave Collins

"İncilerin Dökülür"ün video klibi, sanatçı ile farklı zamanlarda üç ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen çekimlerin görüntülerinden kurgulanmıştır.

1. Çekim Günü: Galata - İstanbul

Yapım Sorumlusu: Alper Eser

1.Yapım Asistanı: Arda Baykal

2.Yapım Asistanı: Anıl Bulut

3.Yapım Asistanı: Ertunç Çınar

Işık Şefi: Mehmet Tuna

Saç: Yunus Dever

Makyaj: Ali Çavdır

Ulaşım: Kerem Uzunali

2. Çekim Günü: The Badau - İstanbul

Yönetmen: Eymen Topçuoğlu & Ali Demirel & İpek Ural

Görüntü Yönetmeni: Muratcan Gökçe

Yapımcı: Hande Yılmaz

Gaffer: Davut Çamlı

Işık Asistanı: Erkan Taş

Saç & Makyaj: Gülşah Uzun

Makyaj Asistanı: Işıl Köklü

Kostüm: Dice Kayek

Terzi: Muradiye Çelebi

3. Çekim Günü: Milano - İtalya

Dansçı: Andrea Cerrato

Styling: Gabriele Papi

Final Kurgu: Nedim Ruacan & İpek Kadri Color & Post Prodüksiyon: Post Brothers | İpek Kadri & Emre Karagöz

Yapım: Doğulu Music

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