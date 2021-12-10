Üye Girişi
Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas - Son Dakika

Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas

10.12.2021 10:46

Duygu Soylu'nun "Kara Elmas" albümünde yer alan "İncilerin Dökülür" şarkısı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!

Duygu Soylu'nun "Kara Elmas" albümünde yer alan "İncilerin Dökülür" şarkısı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!

# Spotify'dan dinlemek için: http://open.spotify.com/album/1KcUz3HYXQDs5uw9cK6hIW

#AppleMusic'ten dinlemek için: https://music.apple.com/us/album/kara-elmas/1593849036'ls=1

Duygu Soylu - İncilerin Dökülür Şarkı Sözü:

Ziyan ayrı geçen zaman ziyan

Ne olur bana biraz inan

Aşıklar makamında cümlesiz koyma beni Söyleyecek çok sözüm var

Duy kırılmaz hayallerimi Hiç sordun mu ki halimi

Ne yer ne içer kiminle

Nerede ne alemlerde

Kimseyle var mı derdi

Yok incilerin dökülür ben de özledim dersen

Gel incinmiş şu kalbime anlat kendini desen

Al al şu aşkını benden Sığmıyor cümlelerime

Ya da dur içinde yoksam boşver

Dokunma hecelerime

Dilim tutulsun yine adın

Karıştı kelimelerime

Gün doğarken yoksun madem

Dokunma gecelerime

Karışma hecelerime

Söz: Kenan Doğulu & Fikri Karayel Müzik & Düzenleme: Kenan Doğulu

Perdesiz & Klasik Gitar: Cenk Erdoğan

Tuşlu Çalgılar: Muzaffer Nezihi Egelioğlu

Davul ve Ziller: Nedim Ruacan

Elektrik Gitar: Gökay Semercioğlu

Bas Gitar: Buğra Kılıçak

Perküsyon: Abbas Karacan

Trompet: Tolga Bilgin

Trombon: Burak Dursun

Mix: Erkan Adlin Mastering: Dave Collins

"İncilerin Dökülür"ün video klibi, sanatçı ile farklı zamanlarda üç ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen çekimlerin görüntülerinden kurgulanmıştır.

1. Çekim Günü: Galata - İstanbul

Yapım Sorumlusu: Alper Eser

1.Yapım Asistanı: Arda Baykal

2.Yapım Asistanı: Anıl Bulut

3.Yapım Asistanı: Ertunç Çınar

Işık Şefi: Mehmet Tuna

Saç: Yunus Dever

Makyaj: Ali Çavdır

Ulaşım: Kerem Uzunali

2. Çekim Günü: The Badau - İstanbul

Yönetmen: Eymen Topçuoğlu & Ali Demirel & İpek Ural

Görüntü Yönetmeni: Muratcan Gökçe

Yapımcı: Hande Yılmaz

Gaffer: Davut Çamlı

Işık Asistanı: Erkan Taş

Saç & Makyaj: Gülşah Uzun

Makyaj Asistanı: Işıl Köklü

Kostüm: Dice Kayek

Terzi: Muradiye Çelebi

3. Çekim Günü: Milano - İtalya

Dansçı: Andrea Cerrato

Styling: Gabriele Papi

Final Kurgu: Nedim Ruacan & İpek Kadri Color & Post Prodüksiyon: Post Brothers | İpek Kadri & Emre Karagöz

Yapım: Doğulu Music

https://www.instagram.com/dogulumusic/

https://twitter.com/dogulumusic

https://www.facebook.com/DoguluMusic/

Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas

Youtube, Spotify, Makyaj, Apple, Müzik, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Müzik Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, 10:57 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 10:47 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu

Son Dakika Haberleri
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:45 Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi! Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi!         
10:50
Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum         
10:46
Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kamerada Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
10:00
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement