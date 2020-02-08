"Duygu usta" eşinden öğrendiği lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 38 yaşındaki Duygu Turan, başta eşine destek olmak için gittiği lastik tamirhanesinde 20 yıldır müşterilere hizmet ediyor.

Sarayköy'de baba mesleği oto lastik tamiri yapan Emin Turan, 1999'da yaşamını Duygu Turan ile birleştirdi.

Duygu Turan, evlendikten 1 yıl sonra, eşinin sanayi sitesindeki iş yerinde ona yardım etmeye karar verdi. Önce temizlik ve muhasebe gibi işlerde eşine destek olan Duygu Turan, geçen sürede mesleğin inceliklerini öğrendi.

Araçların lastiklerini söküp takabilen Duygu usta, tamir ve bakımında eşine yardım ediyor, ayrıca rot-balans ayarı yapıyor.

İşinde 20 yılı geride bırakan 2 çocuk annesi Turan, "Lastikçilik kadın işi değil." diyenlere rağmen gururla çalışmaya devam ediyor.

Her sabah dükkanın kepenklerini eşiyle açan Duygu Turan, ilçede "lastikçi abla" diye tanınıyor.

"Zamanla alıştılar"

Duygu Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini aşkla sürdürdüğünü söyledi.

Kadınların her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermeye çalıştığını vurgulayan Turan, "İlk başladığımda sanayi sitesinde biraz garip karşılandım. 'Senin burada ne işin var?' şeklinde konuşmalar oldu ama zamanla alıştılar. Bu durumdan ben de memnunum, müşteriler de memnun. İlçenin tek kadın lastikçisi olmak gurur verici." dedi.

Mesleğini yaparken hiç zorlanmadığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"İşimi seviyorum. Sadece insanların olumsuz bakışlarından zorlandım. Büyük lastiklerde zorlanıyorum, onda da eşimden destek alıyorum. Erkeklerin hakim olduğu bir sektörde çalışıyorum. Kar kış demeden zor bir ortamda çalışıyoruz. Lastik değiştirme işinin yanında aynı zamanda büfe işletmecisiyim. Akşam mesai bittikten sonra büfe işletiyorum. Eşimle kafa kafaya verip, sürekli çalışıyoruz. Ben esnaf çocuğuyum. Bana kapı kapı gezmek ve günler yapmak ters geldi."

"Eşimle gurur duyuyorum"

Emin Turan da eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Babasından kalma mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Turan, "İş yerinde usta çırak ilişkisiyle çalışıyoruz. İşimi eşime öğretme fırsatım olmadı. Bana yardım ederken işi kendiliğinden öğrendi. Özellikle kadın müşterilerimiz çok memnun. Eşim evde olduğu gibi iş yerinde de bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf Gökhan Memiş de lastik tamirciliğinin zor olduğunu ancak Duygu Turan'ın işini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Müşterilerden Mevlüt Arık ise "Duygu Hanım liseden öğrencim. Okuldan mezun olduktan sonra eşiyle esnaflık yapıyor. Maşallah on parmağında on marifet var. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.