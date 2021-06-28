Duygu Yüksel Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atanmış... - Son Dakika

Duygu Yüksel Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atanmış...
28.06.2021 19:07
Duygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDuygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Duygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDuygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
Son Dakika 19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler 19:02 Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:17 Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu 17:58 Mitinge konuşma yapıp, "Asla aşı olmayan" diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu 17:53 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde 17:10 Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı