Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü - Son Dakika

Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü

6 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni doğum yapan bir köpeğin ölen yavrusunu kendi patileri ile gömmesi kameraya yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni doğum yapan bir köpeğin ölen yavrusunu kendi patileri ile gömmesi kameraya yansıdı.

Divriği ilçesine yaklaşık uzaklığı 35 kilometre mesafede bulunan Ağaçlıgöl köyünde ilginç bir olay yaşandı. Melez Kangal köpeği gece saatlerinde doğum yaparak 7 tane yavru dünyaya getirdi. Köpeklerin hepsi bir süre sonra telef oldu. Köpeğin sahibi ölen yavruları bir çuvala koyarak uzak bir noktaya bıraktı. Ölen yavrularına çok üzülen anne köpek, çuvaldan çıkardığı yavrularından birini kendi patileriyle açtığı toprağa gömdü. Durumu fark eden köpek sahibi Faruk Bolat, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bolat, cep telefonu kamerası ile görüntülediği duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde anne köpek, ölen yavrusunu kendi patileri ile açtığı toprağa gömdüğü görülüyor.

Faruk Bolat, anne köpeğin ölen yavrusunu kendisinin toprağa gömmesinin insanı manevi açıdan düşündürdüğünü belirterek, "Köpeğimizin yavrulayacağını biliyorduk. Ama yavrulamasına yaklaşık 1 ay olduğunu düşünüyorduk. Bir gün sabah geldiğimizde köpeğimizin yaklaşık 17 yavru doğurduğunu gördük. Yalnız o gece karın yağması ve havanın soğuk olmasından dolayı yavruların birçoğunu öldüğünü birçoğunun ise can çekiştiğini gördük. Yapacak hiçbir şey yoktu. Kısa süre içerisinde bütün yavruları öldü. Bizde ölen yavrularını alıp, bir çuvala koyup attık. Anne köpek de çuvalın içinden yavrularını alıp toprağa gömdü. Bir köpeğin yavrularını böyle toprağa gömmesi gerçekten insanı manevi açıdan düşündürüyor" dedi.

(Onur Erden - Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü

Divriği, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti
Gözüyaşlı bir annenin feryadı: "İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum" Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]