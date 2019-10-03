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Duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu

1 saat önce

Minik yürekli 2 küçük kahraman kameradaKüçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattıHaber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına...

Minik yürekli 2 küçük kahraman kamerada

Küçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattı

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu

Sultangazi, İstanbul, Deprem, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:33 Kaynak: DHA
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