Duygulandıran İstiklal Marşı Filmi
34 dakika önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çekilen, ilçe halkının İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği film, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde çekilen, ilçe halkının İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği film, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılı nedeniyle Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlatılan, yönetmenliğini okul müdürü Asuman Yüksel'in yaptığı film çekildi.
İlçe halkının, İstiklal Marşı'nın her bir kıtasını, ilçenin farklı bir noktasında seslendirdiği filmde yer alan, özgürce dalgalanan Türk bayrağının drone ile çekilen görüntüleri ile Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaptığı ay yıldız figürü ve Gölbaşı Polis
Özel Harekat Merkezindeki polislerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:48 Kaynak: AA
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