Son Dakika Haberleri: Duygulandıran reçeteye teşekkür
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Duygulandıran reçeteye teşekkür

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçete için teşekkür etti.

Duygulandıran reçeteye teşekkür, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçete için teşekkür etti.

Taytak, Saçkan'ın vatan toprağı için can veren şehitlerin yakınları için verdiği talimattan dolayı teşekkür etti.

Saçkan'ın şehit yakınlarına verdiği önemi takdirle karşılayan Milletvekili Taytak, "Vatan toprağı için can veren şehitlerimizin yakınları ile Afyonkarahisar Hastaneleri'nde verdiği bu duyarlı talimattan dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımız Şehitlerimize minnettardır." ifadelerini kullandı.

Başkan Saçkan, kendi imzası ve kaşesi ile yazdığı temsili reçetede, "Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa, önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavisi sürecinde duasını alın. O hepimizin nasibidir." ifadelerine yer vermişti.

Milletvekili, Afyon, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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