Duygularıma Soru Sormadan Yaşıyorum

Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Altun şöyle dedi " Şarkılarımda yalnızlıktan besleniyor da olabilirim. Ben şarkıyı yazarken duygularıma soru sormam. Bana göre duygulara soru sorulmaz. İnsanın içinden bir anda bir söz yada müzik çıkıyor, onu 4 dakikalık bir şarkı yapıyorsun ve insanlar bazısında gülüyor, bazısında ağlıyor, bazısında acı çekiyorlar. Ama eser yaratın insanların duygularına soru sorulmaz. Ben yalnızken; çok mutlu olan bir sevdalım vardı mesela o dönem yazdığım bir şarkı vardı 'ben ağlarım sende ağla yaptıkların yanına kar kalmaz' diye. Ben yalnız kalmayı, yalnızlığı severim. Zaten Bodrum'a taşındım. Haftada 2 ya da e gün kalabiliyorum. 46 yıl İstanbul'da yaşamış biri olarak orda yaşamaktan çok mutlu oluyorum. 2018' de en güzel ve köklü değişikliğim Bodrum'a taşınmak oldu."

2019'da hayranlarına yeni albüm müjdesini şu cümleleriyle söyledi " Hani Bekleyecektin adlı albümüm 1999 yılında çıkmıştı. 2019 yılında da 20. Yıl dolduğu için 20 yılda 20 şarkı gibi bir projem var. Okunmuş şarkılarımı, insanların çok sevdiği parçalarımı ya akustik versiyon yada yeni bir aranjmanla paylaşmak istiyorum. "

Müslüm Gürses'in hayranı olan Hakan Altun, Gürses'in son dönemlerinde değerinin anlaşıldığını, Türk halkının arabeski Müslüm Gürses'den öğrendiğini ve Müslüm filmiyle de insanların onu ne kadar sevdiğini öğrenilmiş olduğunu söyledi.