Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı - Son Dakika

Türkiye, 8 gündür devam eden orman yangınlarına kahroluyor. Marmaris'te başlayan ve ardından hızlı şekilde yayılmaya başlayan orman yangınları, yeşilliğiyle dillere desten olan Muğla'da büyük tahribata neden oldu. Genellikle duygularını başarılı şekilde saklamayı başaran spikerlerle ilgili bu kez tam tersi bir örnek yaşandı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Marmaris'e gelen İzmir'in yerel televizyonu TV 35'in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Turunç'tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemyeşil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.

"HER YER YANMIŞ, NASIL KIYDINIZ"

Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker "Ben şu anda Turunç'tan Marmaris'e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız " diye göz yaşı döktü.