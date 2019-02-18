Son Dakika Haberleri: Duygularla Akıllı Olmak Konuşuldu

Duygularla Akıllı Olmak Konuşuldu

1 saat önce

Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından 'duygularla akıllı olmak' konulu konferans gerçekleştirildi.

Duygularla Akıllı Olmak Konuşuldu, System.String[]
Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından 'duygularla akıllı olmak' konulu konferans gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Cenk Oskay verilen konferansta, çoklu zeka teorisi açıklanarak sözel ve sayısal zeka unsurları anlatıldı. Oskay, "Sözel zeka, dilsel kapasite, sosyal kapasite, kişisel kapasite, doğacı kapasiteden oluşurken, sayısal zeka, matematiksel mantıksal kapasite, görsel mekansal kapasite, işitsel kapasite, bedensel, kinestetik kapasiteden oluşur" dedi.

Duyguyu; "Kendine özgü ruhsal hareket ve hareketlilik" olarak tanımlayan Cenk Oskay, duygunun neden önemli olduğunu ise "Çünkü duygular kontrolsüz ifade edilebilir, göz ardı edilebilir, öğrenmeyi, ilişkileri, davranışlarımızı, kararlarımızı etkiler. Duygular bulaşıcıdır" şeklinde açıkladı.

Duygu yönetimini anlatan Oskay, "Fark et, adlandır, kontrol et, akışa bırak, izle ve beyan et Tepki değil, yanıt verin. Dışarıya bakan rüya görür, içine bakan uyanır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duygularla Akıllı Olmak Konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]