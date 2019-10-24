Son Dakika Haberleri: Duygun Yarsuvat: 'Başkan olsam Belhanda'ya...'
Son Dakika Spor Duygun Yarsuvat: 'Başkan olsam Belhanda'ya...'

Duygun Yarsuvat: 'Başkan olsam Belhanda'ya...'

1 saat önce

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda'nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.

Duygun Yarsuvat: 'Başkan olsam Belhanda'ya...', System.String[]

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda'nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.


Radyospor'a konuşan Yarsuvat, "Yönetim taraftarı tahrik ediyor, taraftar da yüz bulup oyuncuları protesto ediyor. Onlar da insan. Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda'ya. Cezayla insanları yola getiremezsin. Belhanda'ya tavır değişmemeli. Tribünleri bilmem. Tribündeki normal bir taraftar bu yuhalamayı yapmaz. Bu, onu yuhalayanların kusuru" açıklamasını yaptı.


Balhanda'nın hikayesini izliyoruz...


Duygun Yarsuvat, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:09 
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