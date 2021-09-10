Duygun Yarsuvat: Galatasaray'ın eski başkanı 84 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Duygun Yarsuvat, Aralık ayında koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı

Yarsuvat tedavisi sonrası entübe olmuş daha sonra da iyileşerek hastaneden taburcu olmuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp, Yarsuvat için başsağlığı mesajları yayımladı.

2014 yılında başkan seçilmişti

Duygun Yarsuvat, 25 Ekim 2014'te yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atmış ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 35. başkanı seçilmişti.

77 yaşında göreve gelen Yarsuvat, Galatasaray'ın tarihinde seçilmiş en yaşlı başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.

Daha sonra Yarsuvat'ın başkanlığı, 23 Mayıs 2015'te gerçekleşen olağan genel kurulda yönetimindeki Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından sona ermişti.