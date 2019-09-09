Son Dakika Haberleri: Duygun Yarsuvat: "Gerçekten organize işler oluyor"
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Duygun Yarsuvat: "Gerçekten organize işler oluyor"

46 dakika önce

Galatasaray'ın eski başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, gündemdeki konuları Hürriyet'e değerlendirdi.

Duygun Yarsuvat:

Galatasaray'ın eski başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, gündemdeki konuları Hürriyet'e değerlendirdi. Kayserispor karşılaşması sonrası "Örgütlü organize işler var" dediği için 4 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim'e destek veren Yarsuvat, "Fatih Terim sonuna kadar haklı.  Gerçekten organize işler oluyor. Geçmişte de oldu. Hatırlayın geçen yılı; Moskova'da çok önemli bir Avrupa kupası maçına çıkacaktık. O karşılaşmadan 2 saat önce 17 kulübün açıklaması çıktı ortaya. Bunu yapanların kim olduğu da biliniyor. Rakip kulüp başkanları. Şimdi bu da organize bir ceza aslında" dedi.


'Rakipler geçen yıldan daha güçlü


Cezanın amacının F. Bahçe derbisi öncesi G. Saray'ı zora düşürmek olduğunu savunan Yarsuvat, "O kadar ayarlanarak bir ceza veriliyor ki, Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşüyor. Yardımcısı Ümit Davala'nın cezası da F.Bahçe maçından sonra bitiyor. Hedef G.Saray'ı, F.Bahçe derbisinde zayıflatmak" diye konuştu. Yarsuvat, TFF'nin sosyal medya hesabında cezanın saat 19.05'te duyurulması ile ilgili de, "Bilerek yapıldı ise, küçük oyunlar bunlar. TFF'nin ne demesini bekliyoruz ki; 'Yanlışlıkla' diyecek tabii ki. Bilerek yaptık diyecek hali yok ya! Bir kılıf uydurulacak" ifadelerini kullandı. G.Saraylılar'ı kenetlenmeye çağıran Yarsuvat, "Yarıştaki takımlar geçen yıla göre daha iyi. Ancak, G.Saray'ın önünde bir de bu işler olacak anlaşılan. G.Saraylılar birlik olmalı. Bunu başarırsak, yapılan her kötülük G.Saray'ı daha çok güçlendirir" diye konuştu.


'Lisemizde Fenerbahçeli olamaz!'


Duygun Yarsuvat, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne, Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması konusunda da şu yorumu yaptı: "Ben de bu konuda çok hassasım. Maalesef çok üzüntülüyüm. Son yıllarda Galatasaray, Galatasaraylı olmayanların eline geçmeye başladı. Ama bizim yapacak bir şeyimiz yok burada. Müdürü atama yetkisi Galatasaray Üniversitesi rektörünün elinde. Bakan ise sadece tayin eder. Müdür onu tavsiye ettiğine göre Bakan da tayin etti. Çünkü ne lise müdürü ne de bunu inha eden Galatasaray Üniversitesi rektörü Galatasaraylı değil! Galatasaray Lisesi müdürü bir Galatasaraylı olmalı. ya da en azından tescilli Fenerbahçeli olmamalı. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir adam eğer tahsilini bitirdikten sonra Fenerbahçe Kulübü'ne üye olacak kadar geçmişinden uzaklaşmış ise o okula müdür olamaz."

Duygun Yarsuvat, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40 
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