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Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2021 15:16

- Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

- Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde 84 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı. Yarsuvat için Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcılarından Ümit Davala'nın yanı sıra merhumun aile yakınları katıldı.

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Yalova'ya gönderildi.

Abdurrahim Albayrak: "Ondan çok şey öğrendim"

Duygun Yarsuvat'ın kendisi için öneminden bahseden Abdurrahim Albayrak, "Duygun başkanıma Allah rahmet eylesin, alkışlarla uğurladık. Seçime iki gün kala beni aradı; 'Ben bir liste oluşturuyorum, seni yazıyorum ama bana hayır deme lüksün yok, şansın da yok. Hep beraber bu işi götüreceğiz' dediğinde biraz konuşamadım. 'Hayır, ben seni yazıyorum. Hiçbir şey düşünmeni kabul etmiyorum' dedi. İyi ki de kırmamışım, iyi ki de evet demişim. Beraber çalıştık. 4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Barış içerisinde, huzur içerisinde bir yönetim oluşturduk ve o sene üç tane kupa aldık. Emeği çoktur. Çok şey öğrendim ondan ve keşke bir dönem daha beraber çalışsaydık. Çok çok daha fazla şeyler öğrenme şansına sahip olacaktım ama ifade ediyorum ki hakikaten çalıştığım dönemde en huzurlu, en mutlu dönemlerimizden bir tanesiydi. Dört tane başkanımızla çalıştık. Hepsi ile şampiyon olduk ama Duygun başkanın bize göstermiş olduğu o hoşgörü, o güzellik, o güler yüz hiçbir zaman unutamayacağım. Yönetimde olanların da hiçbirini unutacağını tahmin etmiyorum. Huzur içerisinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, oğluna, bütün torunlarına, akrabalarına hepsine bütün Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin" diye konuştu.

Metin Öztürk: "Çok özel bir insandı"

Merhum Duygun Yarsuvat'ı 'Çok özel bir insandı' sözleriyle tanımlayan Metin Öztürk de şu cümlelere yer verdi:

"Duygun başkanımız hepimiz için çok özeldi ama benim için ayrı bir özelliği; benim Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanlığımla Duygun başkanımın başkanlığı aynı dönemdeydi. Birlikte çalışma onuruna sahip oldum. Başkanımız biliyorsunuz divan başkanlığımızı, cemiyetimizin başkanlığını yaptı. Üniversitemizin rektörlüğünü yaptı. Çok özel bir insandı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Onun bıraktığı yerden tüm Galatasaraylılar olarak inşallah Galatasaray'ımızı yönetimiyle, divan kuruluyla, üyeleriyle, taraftarıyla, takımıyla inşallah daha iyilere götüreceğiz. Mekanı cennet olsun.

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Abdurrahim Albayrak, Duygun Yarsuvat, Galatasaray, Cenaze, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor


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