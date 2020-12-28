"Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü" - Son Dakika

"Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü"

28.12.2020 13:22

Kovid-19 salgınının iş ve çalışma hayatında değişimlere yol açtığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, yükselen dijital eşitsizliğe dikkat çekerek pandeminin iş hayatında adaptasyon, dayanıklılık ve esnekliğin önemini artırdığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının iş ve çalışma hayatında değişimlere yol açtığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, yükselen dijital eşitsizliğe dikkat çekerek pandeminin iş hayatında adaptasyon, dayanıklılık ve esnekliğin önemini artırdığını dile getirdi. Doç. Dr. Yurdakul, "Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü oldu" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, koronavirüsün çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade etti. İnsan kaynakları yönetiminin de değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Yurdakul, "Bu süreç bazı çalışanların çok daha yoğun çalıştığı, ekip içinde asimetrik iş yükleri ile sonuçlanan bir süreç oldu. Dolayısıyla öncelikle ekip yönetimi ve verimli çalışma açısından yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğu görüldü. Çalışanların, bütünün içindeki yerlerini görebilmeleri ve yaptıkları işin çıktılarının neden önemli olduğunu kavrayabilmeleri için daha iyi bir planlama ve iletişime ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Gerek çalışan adaptasyonu, 'iyi oluş'u ve motivasyonu, gerekse kurumsal sürdürülebilirlik açısından insan kaynakları uzmanlarının çok daha kilit bir göreve sahip olduklarını söylemek mümkün" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60'I EVDEN ÇALIŞMA DİYOR

Pandeminin uzaktan çalışmayı da dünyanın gündemine getirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre gelişmiş ülkelerde çalışanların yüzde 27'sinin uzaktan çalışmaya devam edebilecek durumda olduğunu belirtti. "Ancak bu herkesin evden çalışmaya devam etmek istediği anlamına gelmiyor" diyen Yurdakul şu bilgileri verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, karantina sona erse de risk nedeni ile evden çalışmaya devam etmek isteyen çalışanların oranı yaklaşık yüzde 60. Öte yandan uzaktan çalışma birçok çalışan için iş-özel hayat dengesinin tamamen ortadan kalkması, uzun mesai saatleri, sosyal izolasyondan kaynaklanan ruhsal sıkıntılar, anlam kaybı ve kimlik sorgulamalarını beraberinde getirdi. Sosyalleşme ve aidiyet ihtiyaçlarımızın karşılanamadığı bu dönemde, uzaktan çalışmanın olumsuz etkileri yoğun bir biçimde hissedildi. Ofis çalışmasının beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik etkinin uzaktan çalışma ile sağlanabilmesinin bu aşamada mümkün olmadığı söylenebilir, ancak bu gelişime açık bir alan olarak görünüyor."

"KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK ÖNEM KAZANDI"

İş dünyasının, koronavirüs sürecinde kapsayıcılık konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğini de anladığını belirten Doç. Dr. Yurdakul, "Yaş ve cinsiyet başta olmak üzere pek çok demografik değişken kovid-19 sürecinde neden daha kapsayıcı ve çeşitli bir işgücü portföyü oluşturmamız gerektiğini bize gösterdi. Dolayısıyla üst kademelerde daha çok kadın ve genç görmek belki de eskisinden daha mümkün olacak" diye konuştu.

Doç. Dr. Yurdakul, işlerin daha anlamlı ve motive edici hale getirilmesi, yaratıcı ve özgür bir kurum kültürü oluşturulması ve tüm örgütlerin daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirilmesinin yalnızca özel sektör için değil, tüm kurumlar için üzerinde çalışılması gereken alanlardan bazıları olduğunu kaydetti.

"DUYGUSAL ÇEVİKLİK VE DAYANIKLILIK KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ"

Pandeminin en önemli çıktılarından birinin adaptasyon, dayanıklılık ve esnekliğin öneminin derin tecrübelerle kavranması olduğunu belirten Doç. Dr. Yurdakul, "Bu süreçte bazı girişimlerin ilk şokun ardından karşılaştıkları sorunları diğerlerine kıyasla çok daha hızlı bir biçimde çözmeyi başardıklarını gördük. Gerek girişimcilerle yaptığımız görüşmeler gerekse bu konuda paylaşılan veriler ve yorumlar gösteriyor ki, özellikle küçük ölçekli girişimler için hayati derecede öneme sahip olan konu, liderlerinin duygusal çeviklik düzeyi. Duygusal çevikliği yüksek olan bireyler bu gibi süreçlerde ilk şoku atlattıktan sonra hızla toparlanıp, durum analizi ve aksiyon planlarını oluşturarak ekiplerini de ayağa kaldırmayı ve yollarına eskisinden daha da güçlü olarak devam etmeyi bildiler" ifadelerini kullandı.


Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü

İşletme Fakültesi, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı CHP'den açıklanan yeni asgari ücrete tepki: 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez         
13:06
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
12:06
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu         
11:28
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı         
10:27
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı         
09:51
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 13:26:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei