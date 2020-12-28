"Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü" - Son Dakika

Kovid-19 salgınının iş ve çalışma hayatında değişimlere yol açtığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, yükselen dijital eşitsizliğe dikkat çekerek pandeminin iş hayatında adaptasyon, dayanıklılık ve esnekliğin önemini artırdığını dile getirdi. Doç. Dr. Yurdakul, "Duygusal çeviklik, koronavirüs sürecinde kritik başarı faktörü oldu" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, koronavirüsün çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade etti. İnsan kaynakları yönetiminin de değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Yurdakul, "Bu süreç bazı çalışanların çok daha yoğun çalıştığı, ekip içinde asimetrik iş yükleri ile sonuçlanan bir süreç oldu. Dolayısıyla öncelikle ekip yönetimi ve verimli çalışma açısından yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğu görüldü. Çalışanların, bütünün içindeki yerlerini görebilmeleri ve yaptıkları işin çıktılarının neden önemli olduğunu kavrayabilmeleri için daha iyi bir planlama ve iletişime ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Gerek çalışan adaptasyonu, 'iyi oluş'u ve motivasyonu, gerekse kurumsal sürdürülebilirlik açısından insan kaynakları uzmanlarının çok daha kilit bir göreve sahip olduklarını söylemek mümkün" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60'I EVDEN ÇALIŞMA DİYOR

Pandeminin uzaktan çalışmayı da dünyanın gündemine getirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre gelişmiş ülkelerde çalışanların yüzde 27'sinin uzaktan çalışmaya devam edebilecek durumda olduğunu belirtti. "Ancak bu herkesin evden çalışmaya devam etmek istediği anlamına gelmiyor" diyen Yurdakul şu bilgileri verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, karantina sona erse de risk nedeni ile evden çalışmaya devam etmek isteyen çalışanların oranı yaklaşık yüzde 60. Öte yandan uzaktan çalışma birçok çalışan için iş-özel hayat dengesinin tamamen ortadan kalkması, uzun mesai saatleri, sosyal izolasyondan kaynaklanan ruhsal sıkıntılar, anlam kaybı ve kimlik sorgulamalarını beraberinde getirdi. Sosyalleşme ve aidiyet ihtiyaçlarımızın karşılanamadığı bu dönemde, uzaktan çalışmanın olumsuz etkileri yoğun bir biçimde hissedildi. Ofis çalışmasının beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik etkinin uzaktan çalışma ile sağlanabilmesinin bu aşamada mümkün olmadığı söylenebilir, ancak bu gelişime açık bir alan olarak görünüyor."

"KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK ÖNEM KAZANDI"

İş dünyasının, koronavirüs sürecinde kapsayıcılık konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğini de anladığını belirten Doç. Dr. Yurdakul, "Yaş ve cinsiyet başta olmak üzere pek çok demografik değişken kovid-19 sürecinde neden daha kapsayıcı ve çeşitli bir işgücü portföyü oluşturmamız gerektiğini bize gösterdi. Dolayısıyla üst kademelerde daha çok kadın ve genç görmek belki de eskisinden daha mümkün olacak" diye konuştu.

Doç. Dr. Yurdakul, işlerin daha anlamlı ve motive edici hale getirilmesi, yaratıcı ve özgür bir kurum kültürü oluşturulması ve tüm örgütlerin daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirilmesinin yalnızca özel sektör için değil, tüm kurumlar için üzerinde çalışılması gereken alanlardan bazıları olduğunu kaydetti.

"DUYGUSAL ÇEVİKLİK VE DAYANIKLILIK KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ"

Pandeminin en önemli çıktılarından birinin adaptasyon, dayanıklılık ve esnekliğin öneminin derin tecrübelerle kavranması olduğunu belirten Doç. Dr. Yurdakul, "Bu süreçte bazı girişimlerin ilk şokun ardından karşılaştıkları sorunları diğerlerine kıyasla çok daha hızlı bir biçimde çözmeyi başardıklarını gördük. Gerek girişimcilerle yaptığımız görüşmeler gerekse bu konuda paylaşılan veriler ve yorumlar gösteriyor ki, özellikle küçük ölçekli girişimler için hayati derecede öneme sahip olan konu, liderlerinin duygusal çeviklik düzeyi. Duygusal çevikliği yüksek olan bireyler bu gibi süreçlerde ilk şoku atlattıktan sonra hızla toparlanıp, durum analizi ve aksiyon planlarını oluşturarak ekiplerini de ayağa kaldırmayı ve yollarına eskisinden daha da güçlü olarak devam etmeyi bildiler" ifadelerini kullandı.