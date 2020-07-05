Duygusal single

Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz'e ithafen yazılan şarkının duygusal düzenlemesinde de Açıkgöz'ün imzası var. Şarkının Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen klibi yayına girdi.
Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz'e ithafen yazılan şarkının duygusal düzenlemesinde de Açıkgöz'ün imzası var. Şarkının Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen klibi yayına girdi. Sanatçı, yorumcu kimliğinin yanında başarılı bir klavye sanatçısı.
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5.07.2020 22:38:17. #1.13#