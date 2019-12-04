Son Dakika Haberleri: "Duygusal yük, iş performansını etkiliyor"
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"Duygusal yük, iş performansını etkiliyor"

6 saat önce

Sakarya Üniversitesince, kentte çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Sakarya Üniversitesince, kentte çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (SESAM) çalışmaları kapsamında, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar Orhan ve yüksek lisans öğrencisi Sezgin Uysal'ın yaptığı araştırmada, çalışma hayatında yer alan engelli bireylerin sorunları ele alındı.

Serdar Orhan, araştırmanın amacının engellilerin duygusal yüklerinin çalışma hayatları üzerindeki performanslarına etkilerini incelemek olduğunu ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda tez hazırlandığını belirten Orhan, "Hazırlanmış olan tezde, engellilerin çalışma hayatlarına daha iyi şekilde adapte olmasına ve çalışma hayatında engellilerin iş performanslarını etkileyen unsurların hafifletilmesi ya da tamamen bitirilmesine katkı sağlamasını hedefledik." ifadesini kullandı.

Sezgin Uysal da araştırmada Sakarya'da çalışan engelli bireylere mülakat yolu ile sorular sorduklarını ve verilen cevaplara göre bir rapor hazırlandığını bildirdi.

Uysal, engelli bireylerin hem günlük hem de iş yaşamlarında karşı karşıya geldikleri duygusal yüklerin neler olduğu, sebepleri ve kendilerinin çözüm önerilerinin ne olduğunu araştırdıklarını kaydetti.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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