Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor - Son Dakika

Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor

08.04.2021 09:57

Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor İşaret dili ile bakırcılık eğitimi Gaziantep'te yaşayan 38 yaşındaki Berna Kolukısa, konuşma ve işitme engeline rağmen işaret diliyle bakırcılık mesleğini öğreniyor.

Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor

İşaret dili ile bakırcılık eğitimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 38 yaşındaki Berna Kolukısa, konuşma ve işitme engeline rağmen işaret diliyle bakırcılık mesleğini öğreniyor.

Çocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonrası konuşma ve duyma yetisini kaybeden Berna Kolukısa, yaklaşık 2 hafta önce başladığı bakırcılık kursunda işaret dili sayesinde meslek öğreniyor. Kolukısa ile iletişime geçmek isteyen diğer kursiyer arkadaşları, işaret dili öğrenmeye başlarken bazen yazıyla bazen de işaret dili ile iletişim kurduklarını söyledi.

"Onun mutluluğundan dolayı da bizde mutlu oluyoruz"

Berna Kolukısa'nın kurs arkadaşı olan Zeynep Kılıç, Berna Kolukısa ile iletişime geçmek için işaret dili öğrendiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, " Küçükken bir kaza geçirmiş bize de annesi söyledi. Biz kendisini tam olarak anlamıyoruz ama geldiği günden beri kendisiyle iletişim kurmaya başladık. Yavaş yavaş ben ve arkadaşlarım Berna'nın neler söylediğini anlamaya başladı. Artık çok iyi bir iletişim kurmaya başladık. Bana ve arkadaşlarıma işaret dili öğretiyor. Örneğin benim anlayamadığım bir şey olduğunda küçük bir kağıda yazıyor o şekilde iletişime devam ediyoruz. Bende işaret diliyle kendisine anlatabildiğin kadar bir şeyler anlatıyorum. Berna konuşamıyor ve duymuyor ama herhangi bir işaret dilini bize söylüyor bizde anlıyoruz. Genellikle işaret diliyle anlaşıyoruz bazen de anladığımız şeyler olduğunda yazı ile bize ne demek istediğini anlatıyor. Berna'nın el becerisi ve çizim yeteneği çok iyi. Başarılı bir şekilde model çiziyor ve bakır işliyor. Yanlış yaptığımızda bize işaret diliyle anlatıyor veya o yanlış yaptığında biz ona işaret dili ile anlatıyoruz. Berna, bakırcılık kursana ilk geldiğinde hiçbir şey demiyordu. İçine kapanık birisiydi. İlk olarak ben konuşmaya çalıştım kendisiyle bana işaret dili öğretmeye başladı. Sonra tanıştık ve şuan çok mutlu olduğunu söylüyor. Bazen kursa geldiğinde yüzünde gülücükler açıyor. Onun mutluluğundan dolayı da bizde mutlu oluyoruz" dedi.

" Gurur duyuyoruz"

Berna Kolukısa'nın çok başarılı bir kursiyer olduğunu ve gurur duyduklarını belirten Bakır ve Sedef Oda Başkanı Celal Açık, " Şimdi bakırcılık dediğimiz zaman eğer eli tutuyorsa gözü görüyorsa bu meslek için bir sıkıntı yok. Biz tabi gurur duyuyoruz. Biz bu tarz kursiyerlerimizi alıyoruz amacımızda istihdam sağlamak. Berna Hanım, konuşma ve işitme engelli bir kursiyerimiz. Bizim için çok verimli oluyor. Çünkü kendisini sadece işine veriyor. Bunlar bize gurur veriyor. Böyle insanları kazanabilirsek hem zanaat sahibi olur hem de istihdama katkı sağlar. Bunların yanı sıra burada terapi görüyorlar. Biz oda olarak bu işlerde çok titiziz. Kimse kendisini dışlamasın istiyoruz. Herkesin bir yeteneği vardır. Bu yeteneğini bulup ortaya çıkarmak lazım. Mesela bizim mesleğimiz 10 bölümden oluşuyor. Onlardan biri de nakış bölümü. Bizde Berna Hanımı, nakış bölümünde değerlendirdik ve kendisinden çok memnunuz. Diğer kursiyer arkadaşları da çok memnun. Burada bir aile ortamı var ve çırak usta ilişkisini yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor
Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor
Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor
Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor
Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor

Zeynep Kılıç, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Duymadan konuşamadan bakırcılık mesleğini öğreniyor - Son Dakika


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