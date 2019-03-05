Son Dakika Haberleri: Duymadıkları' Müziğin Ritmiyle Coştular

Duymadıkları' Müziğin Ritmiyle Coştular

18 dakika önce

MARDİN (İHA) – Mardin'de işitme engelli öğrencilerin, müziğin sesini duymadan sahnede sergiledikleri gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Duymadıkları' Müziğin Ritmiyle Coştular, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'de işitme engelli öğrencilerin, müziğin sesini duymadan sahnede sergiledikleri gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Artuklu Abdulkadir Tutaşı Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte Artuklu Proje İmam Hatip Lisesi pansiyonu konferans salonunda işitme engelli öğrencilere farkındalık oluşturmak etkinlik düzenledi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, işitme engelli öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda, işitme engelli öğrenciler duymadıkları müzik eşliğinde hazırladıkları dansları izleyiciler ile paylaşırken, Mardin'in yöresel reyhani oyununu sahneledi. Müziği duymadan ritme uyan öğrenciler katılımcılardan büyük alkış aldı.

"Öğrencilerin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik"

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Mardin halkının engelli vatandaşlar konusunda duyarlı olduğunu söyledi. Sarı, "Dünya İşitme Engelliler Günü dolayısı ile Artuklu Abdulkadir Tutaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile bu işin paydaşı olan özel eğitim öğrencileri bir program yapmak istediler. Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve farkındalık oluşturmak için programı organize ettik. Hazırladığımız farkındalık videosu kısa sürede 17 bin izlenme oranı yakaladı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın da destek verdiği videoda işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuz mesajını verdik" dedi.

Etkinlik gösterilerin ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Güncel
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