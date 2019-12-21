DUYSİAD üyeleri Söğüt ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği (DUYSİAD) üyeleri, Bilecik'in Söğüt ilçesini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezen iş adamları, daha sonra ilçe merkezinde bulunan iş yerlerindeki vatandaşlarla sohbet etti.

DUYSİAD Genel Başkanı Ahmet Kızılöz, yaptığı açıklamada, ilçe ziyareti kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ve ilçe merkezini gezdiklerini söyledi.

Söğüt'te incelemeler yaptıklarını aktaran Kızılöz, şunları kaydetti:

"İş adamları olarak ata toprağı olan, Osmanlı'nın kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Söğüt ilçesine neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Belediye başkanımız bize büyük destek oldu. Osmanlı'nın doğuşunda önemli rol oynayan bu şehre minnet borcumuzu ödemek için, iş adamları olarak sahip çıkmamız gerektiğini görüp, bundan sonra Söğüt'ü daha fazla anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz."

Dernek olarak önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kızılöz, "Dünya genelinde ülkemizin ihracat ve istihdamını arttırmak için 50 ülke ile görüşüyoruz, 20 ülkede de temsilciliğimiz var. Birlikte ticaret yapıyoruz." diye konuştu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de iş adamlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Söğüt'ün kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Sever, "Söğüt'te turizm ve sanayi ön plana çıkmaktadır. Turizmi canlandırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor, sanayi anlamında da alternatif neler yapılabilir diye değerlendirmelerde bulunuyoruz. İş adamlarımız burada yatırım yapmak istiyor. İnşallah alternatif sanayileri buraya getirerek Söğüt'ün önünü açacağız." şeklinde konuştu.