Duyu Bozukluğu Yaşayan Çocuklara Ücretsiz Tedavi Merkezi

Duyu bozukluğu yaşayan çocuklara ücretsiz tedavi merkezi Eyüpsultan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nin açılışı yapıldıİSTANBUL - Eyüpsultan'da hizmete açılan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, otizm, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş...

Duyu bozukluğu yaşayan çocuklara ücretsiz tedavi merkezi

Eyüpsultan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nin açılışı yapıldı



İSTANBUL - Eyüpsultan'da hizmete açılan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, otizm, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz hizmet verecek. Projeyle ayrıca Down sendromlu, otistik, mental, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların, sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini artıran bir süreci devam ettirmeleri hedefleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nin Şeker Hayat binasında açılışı yapıldı. Açılış öncesi mehteran takımı gösteri düzenledi. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuşmalarını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrasında açılışı yapılan merkezde Başkan Aydın ve beraberindeki protokol üyeleri incelemelerde bulundu. Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, Otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu gibi nedenlerle öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunacak. Projeyle Down sendromlu, otistik, mental, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların, sosyal hayata uyumu ve kendi hayat kalitelerini arttırmaları amaçlanıyor.

"Tamamen ücretsiz ve halka dönük bir faaliyet olarak bu merkezimizi açtık"

Duyu Bütünleme Terapi Merkezi açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Duyu Bütünleme Merkezi aslında bir çoğumuzun bilemediği ama toplumumuzun yaklaşık yüzde 10'unu teşkil eden engelli kesimlerin çok iyi bildiği bir alan. Gerçekten küçük dokunuşlarla çok büyük açılımların yapıldığı bir alan. Duyu bütünleme esas itibariyle nevrotik rahatsızlıkları olan çocuklarımızın özellikle 0-15 yaş arası çocuklarımızın hayata tutunmalarını sağlayan önemli bir terapi merkezi burası. Özel sektörde bunlarla ilgili az da olsa hizmetler veriliyor ancak son derece yüksek fiyatlarla bu merkezlerde tedaviler yapılıyor. Belediyemiz sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği felsefesinden hareketle tamamen ücretsiz ve halka dönük bir faaliyet olarak bu merkezimizi açtık" dedi.

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