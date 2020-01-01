Duyuların interneti: Düşünce 2030'a kadar hangi 10 güce sahip olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Duyuların interneti: Düşünce 2030'a kadar hangi 10 güce sahip olacak? - Son Dakika Dünya

Duyuların interneti: Düşünce 2030'a kadar hangi 10 güce sahip olacak?

6 saat önce

Fiziksel ve sanal dünya arasında farklar gitgide azalırken komünikasyon altyapı alanında hizmet veren Ericsson, '2030 Tüketici Trendleri' anketine katılan 46 milyon kişi ile 10 yıl içinde teknoloji alanında beklenti ve tahminleri araştırdı.

Duyuların interneti: Düşünce 2030'a kadar hangi 10 güce sahip olacak?, System.String[]

Duyuların interneti: Beş duyumuz ile etkileşime giren teknolojiler insana yakın gelecekte nasıl bir deneyim yaşatacak? Beynimiz elektronik cihazlarla iletişime girebilen bir arayüze mi dönüşecek?


Fiziksel ve sanal dünya arasında farklar gitgide azalırken komünikasyon altyapı alanında hizmet veren Ericsson, '2030 Tüketici Trendleri' anketine katılan 46 milyon kişi ile 10 yıl içinde teknoloji alanında beklenti ve tahminleri araştırdı.

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Ericsson, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:52 
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