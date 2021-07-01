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Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi - Son Dakika

Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi

01.07.2021 16:07
Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi, System.String[]

2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav TakvimiSınava girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav TakvimiSınava girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır. Sınava gelirken 'ni başvuru sayfasından temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb. ) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır. Sınav yeri ve uygulama bölümüne ilişkin parkur " adresimizde yayınlanmıştır. Sınav Giriş Belgesi ›

Pasaport, Evlilik, Ehliyet, Zabıta, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi - Son Dakika


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