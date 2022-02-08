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ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

08.02.2022 01:45

ADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

ADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Ön plakası sökülen, arka plakası ise kırmızı bez ile kapatılan otomobilin çalıntı olup, olmadığı araştırılıyor.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçezinde ön plakası sökülmüş, arka plakası ise kırmızı bir bez ile gizlenen otomobilde sağ arka kapısı açı şekilde motosiklet taşındığını görenler, durumu polise bildirdi. Otomobilin gidiş güzergahlarında önlem alan devriye ekipleri, aracı Döşeme Mahallesi Valilik yakınlarında tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDILAR

Polisin takibi sırasında çıkmaz sokağa giren otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 arkadaşı yakalandı. Otomobille taşınan motosikletin yapılan kontrolünde çalıntı olduğunu belirleyen polis, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve iki arkadaşını gözaltına aldı.

DÜZ KONTAK YAPMIŞLAR

Otomobilin düz kontak yapılarak çalıştırıldığını belirleyen polis, otomobilin de çalıntı olup olmadığının araştırılması için motosikletle berebar emniyete çektirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

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Otomobil, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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