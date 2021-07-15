Düz yolda giderken kanalizasyon çukuruna düştü! Sürücü araçta sıkışıp baygınlık geçirdi - Son Dakika

Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halinde olan Ergül Y. bir anlık dikkatsizliği sonucu kanalizasyon inşası için açılan ve etrafında güvenlik önlemleri alınan çukuru fark edemedi, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Otomobilde sıkışan yaralı sürücü baygınlık geçirdi. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Aracın kanalizasyon kanalını tamamen kapatması nedeniyle hareketsiz bir şekilde yatan sürücüye yardım edemeyen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KURTARMA SIRASINDA KENDİNE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Bu esnada kendine gelen yaralı sürücü, çektiği acı nedeniyle sızlanmaya başladı. Kendisine verilen talimatları uygulayan Ergül Y., bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç yardımı ile kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;



