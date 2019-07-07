Son Dakika Haberleri: Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu

7 dakika önce

Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri şehir polis kamerasına yansıdı.

Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu, System.String[]
Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri şehir polis kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, köprü üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın, ağaçların arasından nehre uçma görüntüleri bölgede bulunan şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı! Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]