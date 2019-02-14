Düzbağ İçme Suyu Projesi'nde Sona Doğru

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Gaziantep'teki "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nin maliyetinin KDV hariç 898 milyon lira olduğunu ve 7 Haziran'da bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Gaziantep'teki "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nin maliyetinin KDV hariç 898 milyon lira olduğunu ve 7 Haziran'da bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.



Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak, kente enerjiden bağımsız bir şekilde su getirmek ve uzun yıllar boyunca kesinti yaşatmadan, kaliteli ve uygun maliyetli su sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün Düzbağ Projesi'ni hayata geçirdiğini anımsattı.



Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak Düzbağ Projesi'nde, içme suyunun ilk aşamada nehirden regülatör vasıtasıyla alınacağını, projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in yüzde 75 oranında daha uygun maliyetle suya kavuşacağını ifade eden Aydın, "Düzbağ Barajı'nın bitmesiyle de tamamen cazibeyle, herhangi bir enerjiye ihtiyaç olmadan Gaziantepliler bu suya kavuşmuş olacaklardır. Düzbağ Projesi ile Göksu Nehri'nden alınacak suyun miktarı yıllık 96,60 milyon metreküptür. Düzbağ Barajı'nın da işletmeye alınmasıyla bu miktar yılda 173,60 milyon metreküpe çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



Aydın, proje kapsamında regülatör, terfi merkezi, isale hattı, iletim hattı, dağıtım hattı ve tünel imalatları yapıldığını dile getirerek, inşaat çalışmaları 7 Şubat 2017 tarihinde başlayan projede, isale hattının yüzde 86 seviyesinde tamamlandığını, ayrıca 11 bin 681 metre iletim hattı, 618 metre terfi hattı, 800 metre dağıtım hattı ve 12 bin 70 metre Kartalkaya terfi yenileme hattı olmak üzere toplam 102 bin 970 metre boru döşendiğine dikkati çekti.



Proje kapsamında regülatör, yükleme havuzu, çökeltim merkezi ve terfi merkezi beton işlerinin tamamlandığına işaret eden Aydın, "Mekanik montaj ve ince inşaat işleri devam etmektedir. Toplam maliyeti KDV hariç 898 milyon lira olan işin 7 Haziran 2019 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. Projenin daha önce devreye alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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