Düzce 2. Kabak ve Kestane Şenliği başladı

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile bu yıl ikinci kez düzenlenen "Düzce Kabağı ve Kestanesi Şenliği" başladı.



"2. Geleneksel Düzce Kabağı ve Kestanesi Şenliği" Düzce Belediyesi önünde başladı. Etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kadın Meclisi üyeleri, STK temsilcileri kurumu ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Düzce kabağı ve kestanesinin tanıtımında önemli rol oynayacak kabak ve kestane şenliğine gelen tüm misafirlere yaklaşık 3 ton kabak tatlısı ikram edildi.



Düzce kabağını ulusal ve uluslar arası seviyede tanıtmayı amaçlayan festival kapsamında kabak ile yapılan birbirinden farklı lezzetler; tatlılar, börekler, çorbaların yanı sıra kabaktan oyma figürler festivale renk kattı. Misafirlerin büyük ilgi gösterdiği Düzce Kabağı Lezzet Şenliği 1 Aralık Pazar gününe kadar Düzce Belediyesi önünde ziyaretçilerini ağırlayacak.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Festivalimiz hayırlı olsun. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Kabak festivali adı altında. Bu yıl kestane adını da ekledik. Düzce kestanesi önemli. Bunu da ekleyerek kabak ve kestane festivali adında ikincisini düzenliyoruz. Hanımlarımızın el emeği ürünlerini görüyoruz. Güzel ürünler çıkartılmış. Hepsi kabaktan veya kabağın içerisinde olan ürünler olmuş. Tatlısından tuzlusuna börekten çöreğe kadar. Hatta kabak çorbası bile var. Vatandaşlarımız da kabaktan yaptıkları ürünleri tanıtıyor. İlimizin dışına bunu çıkartmak istiyoruz. Düzceliler de bunu bilsin istiyoruz. Biz buna destek oluyoruz" dedi.



Kabak meclise gidecek



AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ise kabak ve kestanenin Düzce için çok önemli olduğunu dile getirerek, kabak ürünlerini meclise de taşımayı planladıklarını vurguladı. Fahri Çakır, "Bu kabak festivali değil damak festivali. Fevkalade mükemmel bir lezzet. İkincisi çorba aradım ben. Sabah çorba içmeden geldim. Kabak çorbası içmeye geldim. Bu zaten bunu idrak etmiş durumdayız. Toplum olarak ta idrak etmiş durumdayız. Kadın elinin değdiği yerde bereket oluyor güzellik oluyoruz. Kadınlarımızı gördük hepsinin eli hamurlu bir şekilde mutfakta üretim yapıyor. Bu ürünlerden paket yapacaksınız ve meclise götüreceğiz sözünü aldım. Ama bir tek şart ile karsız sermayesine verin çünkü maaşımızdan alacağız. O sözü de aldım. Bütün ürünleri meclise götüreceğim. Bu lezzeti herkese gösterelim. Kendimiz çalıp kendimiz oynamayalım. Gerçekten kabak festivali değil damak festivali. Kestane ile birleştirilmiş. Destek ile beraber güzel işler yapıyoruz, alalım hediye olarak gönderelim. Bilimsel teorilere göre kabak mükemmel bir besin. Tad olarak mütevazi değilim mükemmel bir tadı var. Aha Düzce aha kabak aha kestane" diye konuştu.



Rektör Demircan Çakar; "Kabağı bebeklerimize mama olarak ürettik"



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise Düzce kabağından üretilen ürünler üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Öncelikle kabak ile kestane Düzce'mizin en önemli değerlerinden iki tanesi. Bunlara emek verilince biraz yenilikçi düşünülünce ve ürünler çerçevesinde yaklaşılınca ne kadar güzel bir ortam çıktığını hepimiz görüyoruz. Ama önemli olan bir hususta sürdürülebilirlik. Yani bir sefer yapıp bırakmak, ya da kısa ve ufak etkinlikler ile olayın ehemmiyetini görmezden gelmek olmaması gerekir. Önümüzdeki yıllarda yapmayı başarabilirsek kabağı da kestaneyi de Düzce'mize mal etmeyi gerçekleştirmiş oluruz inşallah. Üniversite olarak biz kabaklı bebek maması yaptık. 1 yaştan sonra sağlık destek ürünü olarak bebek beslenmesinde destek amaçlı. Kabaklı cips yaptık. Çok farklı karışımlara dönüştürdük. Kabaklı macunlar, kabaklı ballı macunlar yaptık. Bunları ticarileştirdik şuanda. İnşallah ülkemizde ve dünya raflarında yerlerini alacaklar. 2020 yılı içerisinde bunu gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Kabak A vitamini açısından çok önemli bir besin kaynağı. Havuç mesela görme konusunda bebeklerin gelişimini artıran bir besin kaynağı. 2020 yılı içerisinde bebeklerimiz için kabaklı ürünlerimizi Dülife adı altında ticarileştirmiş olacağız" dedi.



Kent Konseyi Başkanı Dilber: "3 gün boyunca herkesi bekleriz"



Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Ali Dilber, kabak ve kestaneyi tatmak isteyenlerin 3 gün boyunca şenliklere beklediklerini ifade etti. Düzce Kent Konseyi Başkanı Dilber, "Düzce kabağı bizim bölgemizde zaten meşhur. Ülke çapında bu işin bilinmesi için geçen sene birincisi yapılmış. Bu sene de Düzce kabağı ve Düzce kestanesini de ekleyerek hem coğrafi olarak hem konum olarak tescilini yapabilmek için festivalini yaptık. Seneye ekim ayında yapmak sureti ile sabitlemek üzere planımızı yaptık. Geçen sene de tam zamanında yapılamamış bu sene de tam zamanında yapılamadı. Seneye tam olarak üçüncüsünü kestanenin ve kabağın olduğu mevsimde yapacağız. Kalabalık coşku ile bunu yapıyoruz. Bu 3 gün boyunca devam edecek. Kabak ile ilgili her türlü figür var. Baklavası var, çorbası var her çeşidi var. Kabağı sevenler ve kestaneyi seven herkesi buraya bekliyoruz. Ülke çapında bununla ilgili tanıtma yapmak istiyoruz. En azından ucuna yetiştirebilmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Halkımızda buna destek verdi güzel bir şenlik olacağını düşünüyorum. 3 gün boyunca Düzce kabağını ve kestanesini merak edenleri şenliklerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Kabakta Düzce, Türkiye 5.'ncisi



Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Düzce'nin kabak üretiminde ekilen arazi olarak 5.'nci sırasında olduğunu söyledi. Öztürk, "Düzce'miz kabak üretimi kapsamında Türkiye beşincisi. 10 bin dönüm alan ile beşinci sıradayız. Fındıkta Türkiye 10.'uncusuyuz. Kabağın getirisi fındıktan çok daha fazla olduğunu çiftçilerimizin bilmesi gerekir. Bir dönüm alandan fındıktan 100 kilo ürün elde ederiz. 1 dönümden kabakta ise bir buçuk milyonluk gelir elde ediyoruz. Yani fiyat olarak aynı bazlı görülüyor. Ama kabağın maliyeti çok daha düşük olduğu için kabak daha ön plana çıkmış oluyor. Biz kabaklarımızı organik olarak yetiştiririz. İyi tarım uygulaması ile yetiştiririz. Hayvan gübresi atarız ve dönümde 150 kilo gübre kullanmayız. 25-30 kilogram gibi gübre kullanırız. Bundan topraklarımız verim alıyor, güç alıyor organiklik alıyor. Bu da daha güzel oluyor. Bunda da Düzce ön plandadır." ifadelerini kullandı. - DÜZCE