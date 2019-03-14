Son Dakika Haberleri: Düzce 2018'de Ne Kadar Göç Aldı?

Düzce 2018'de Ne Kadar Göç Aldı?

1 saat önce

Düzce'nin geçen yıla ilişkin göç verileri TÜİK tarafından açıklandı.

Düzce 2018'de Ne Kadar Göç Aldı?, System.String[]
Düzce'nin geçen yıla ilişkin göç verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, kent 2018'de 4 bin 655 net göç aldı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, Düzce 2018 yılında 17 bin 445 kişilik göç alırken, 12 bin 790 kişiyi ise kentten ayrıldı. Böylece, Düzce 2018'de 4 bin 655 kişilik net göç aldı.

En fazla göçü 12 bin 963 kişiyle merkez ilçe aldı. Yığılca, bin 566 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Çilimli ilçesi ise 182 kişiyle net göç verdi. Düzce geneli göç durumu incelendiğinde, kent en fazla göçü İstanbul'dan aldı. İstanbul'u sırasıyla Sakarya, Kocaeli, Bolu, Ankara izledi. Düzce'den en fazla göç verilen il ise İstanbul oldu. Bu kenti Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Bolu takip etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Güncel
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