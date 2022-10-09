Düzce 3. sayfa haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkeze bağlı Azmimilli Mahallesi'nde durumdan şüphelenilen aracı durdurdu. Araçta ve araç içinde bulunan S.C., L.C. ve S.T.'nin üstlerinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 parça halinde 72 gram metamfetamin, 9 parça 148 gram esrar, 9 parça 30 gram bonzai, 44 sentetik ecza (hap), 2 hassas terazi ile suçtan elde edilen 13 bin 215 TL para ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 3 şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığını, şahıslardan L.C.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını, diğer 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. - DÜZCE