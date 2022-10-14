Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Bartın'a çevre illerden sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri gönderildi. Düzce'den de Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı 5 kişilik ekip ve Kızılay 'dan ekipler gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı - Son Dakika

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