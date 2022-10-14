Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı - Son Dakika
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Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı

14.10.2022 21:59
Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı

Düzce haberi: DÜZCE(İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce'de de ekipler yola çıktı.

DÜZCE(İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce'de de ekipler yola çıktı.

Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Bartın'a çevre illerden sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri gönderildi. Düzce'den de Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı 5 kişilik ekip ve Kızılay'dan ekipler gönderildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce 3. sayfa haberi... Düzce'den ekip yola çıktı - Son Dakika
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