Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi - Son Dakika
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Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi

20.07.2022 23:15
Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi

Düzce, saat 22.49'da 4,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Düzce'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 22.49'da ve 16 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'tan yapılan açıklamada "Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullandı. Bir sonraki açıklamada ise "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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Düzce'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu Düzce'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Son Dakika Güncel Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan 'Olumsuz ihbar bulunmamaktadır' açıklaması geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi - Son Dakika
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