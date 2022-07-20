Düzce'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 22.49'da ve 16 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
AFAD'tan yapılan açıklamada "Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullandı. Bir sonraki açıklamada ise "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan 'Olumsuz ihbar bulunmamaktadır' açıklaması geldi - Son Dakika