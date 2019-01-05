Son Dakika Haberleri: Düzce 7 Yaşındaki Çocuk, Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi

Düzce 7 Yaşındaki Çocuk, Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi

32 dakika önce

Düzce 7 yaşındaki çocuk, sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Düzce 7 yaşındaki çocuk, sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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