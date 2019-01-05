Düzce 7 Yaşındaki Çocuk, Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi
32 dakika önce
Düzce 7 yaşındaki çocuk, sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (YENİDEN)(Tür: Yurt)
Düzce 7 yaşındaki çocuk, sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:57 Kaynak: DHA
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